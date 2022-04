Preobrat v Poroki na prvi pogled: ste videli, kaj je storila Kate?

V šovu Poroka na prvi pogled je bil tokrat znova čas za ceremonijo zaobljub. Vse oči so bile uprte v Sandija in Kate, saj je ženin dan prej razkril, da je izgubil zaupanje v Kate. A ona ga je še pred tem povabila na pogovor in se mu opravičila, za to kar je storila.

Kate: Vsi smo prosti in svobodni

»Ni ti treba biti jezen. Zgodilo se je, kar se je. Vse je bilo obojestransko. Nihče ni kriv tukaj. Vsi smo prosti in svobodni, zato je prišlo do tega,« je svoje dopisovanje z drugimi in masažo Andraža razložila Kate. »Ampak na to pozabiva in poskusiva se osredotočiti na to, da zgradiva najino prijateljstvo. Jaz bom vso svojo moč namenila temu.« Kljub vsem preprekam sta se zakonca odločila, da še ne bosta odnehala. Oba sta zapisala, da ostajata v šovu.

Tudi drugi pari ostali v šovu

Monjo in Janka zanima predvsem, ali se bo iz njunega prijateljstva razvilo kaj več. Kljub temu sta se odločila, da ostajata v eksperimentu, strokovnjaki pa so izrazili upanje, da bosta kmalu dojela, kako zelo se ujemata. Nič več od prijateljstva se ni razvilo niti med Andražem in Sanelo, a tudi onadva ostajata v šovu. Svojo pot bodo nadaljevali tudi Danica in Aleksander ter Nina in Domen. Vse bolj zaljubljena sta videti tudi Hajdi in Anže, ki sta zakopala bojno sekiro.