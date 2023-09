Izbor za Miss Slovenije 2023 (PRENOS V ŽIVO)

Nika Šalamon, Nina Kokot, Špela Godvajs, Alida Tomanič, Andjela Jakimovska, Ava Domina Zamuda, Nada Hejja, Tijana Bektašević, Ines Marjetič, Aleksandra Matan, Ana Ivanc in Pika Kenda. To je 12 deklet, ki se nocoj v Radljah ob Dravi borijo za krono najlepše.

Leseno krono, ki jo bo prejela današnja zmagovalka, so izdelali v delavnici lastnega programa VDC Zasavje. Krona je naravna, unikatna, ročno izdelana umetnina iz 11 različnih vrst slovenskega lesa, ki so v gozdovih vseh slovenskih regij: bukev, gaber, robinija, rdeči macesen, hrast, jesen, javor, črni gaber, smreka in bela breza.

Tekmovanje za miss Slovenije že dolgo ni več le klasično lepotno tekmovanje, organizatorka Jelka Verk ga je iz prežvečenih okvirov iskanja lepote na prvo žogo spremenila v projekt, ki stremi k podpiranju vsega slovenskega in išče dekleta, katerih bogata notranjost pronica tudi navzven.

Kot pravi Verkova, je sodobna misica dekle, ki je pripravljeno in si želi delati na sebi in se razvijati.