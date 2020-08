Premier Janša in žena Urška ujeta tam, kjer sta najraje (FOTO)

Na Škrlatici, tradicionalno SDS. Seveda ni manjkal premier Janez Janša. FOTO: Tw/@gorencirena ·

Vroč konec tedna so mnogi Slovenci in Slovenke ohladitev iskali v morju, rekah in jezerih. Nemalo pa se jih je odpravili v hribe. Tako tudi predsednik vlade. V slovenskem visokogorju mu je družbo delala žena. Sodeč po fotografiji, ki jo je nekdo objavil na družbenem omrežju, sta bila dobre volje. 1. avgusta se sicer podporniki stranke SDS ponavadi odpravijo na tradicionalno gorniško turo do križa na ŠkrlaticiTudi premier je objavil podobo s Škrlatice. Videoposnetek župnika molitve na gori ter ob tem zapisal: »Molitev na gori. Za Skalaše in vse, ki so umrli za domovino.«Škrlatica je gora v Julijskih Alpah, ki je z 2740 metri druga najvišja v Sloveniji.