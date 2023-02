Premier in nekdanja misica takole prvič skupaj v javnosti (FOTO)

Govorice, ki so nekaj tednov krožile v javnosti, so se na predvečer kulturnega praznika izkazale za resnične. Proslave se je udeležil tudi premier Robert Golob, ki pa na prireditev ni prišel sam – prvič se mu je javno pridružila nekdanja misica in lobistka Tina Gaber.

Ta ga je na poti v dvorano Cankarjevega doma tudi prijela pod roko, par, ki se je spoznal prek Tinine sestre Urške, ki je trenutno zaposlena v kabinetu predsednika vlade, pa je tako tudi potihoma priznal razmerje oziroma »javno debitiral«, kot njunemu prvemu skupnemu pojavljanju v javnosti pravijo uporabnimi družabnih omrežij.

Napetost ob njunem prihodu je bila precej opazna, radovedne oči pa so bile uprte v novopečeni par, ki se ni dal motiti. Medtem ko je bil premier precej resen, se je Tina toplo nasmihala fotografom, tisti, ki ju dobro poznajo, pa ob vsem tem pravijo, da ni za pričakovati, da bosta zaljubljenca odslej svoje razmerje komentirala. Znano je namreč, da premier ne govori o svojem zasebnem življenju, prav tako v javnosti nikoli ni izpostavljal svojih družinskih članov, še posebno otrok.

Premier se je med fotografiranjem v nasprotju s Tino držal precej resno. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Da se med njima nekaj plete, se je govorilo že pred dobrim mesecem dni, ko naj bi Golob in nekdanja misica skupaj odpotovala v Vatikan. Takrat sta sicer trdila, da sta le dobra prijatelja, čeprav so ju v družbi drug drugega videli številni Ljubljančani.