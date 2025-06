Premier Golob objavil trenutek sreče s sinom: Moj poklon (VIDEO)

»Trenutki sreče. Bravo Cirius (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, op.p.) Vipava. Bravo otroci, mladostniki in vzgojitelji. Moj poklon,« je pred nekaj minutami sporočil premier Robert Golob ter objavil posnetek s plesne prireditve, na kateri je nastopil tudi njegov sin Markus. Na koncu posnetka sledi še ganljiv objem očeta in sina.

Spomnimo, Golob se je leta 2024 s sinom Markusom udeležil dobrodelne veslaške prireditve in ga takrat prvič objavil na družbenih omrežjih ter posledično pokazal javnosti . Na športnem dogodku sta takrat zaveslala v dvojcu in bila videti precej športno razpoložena. Golobov sin je po veslanju na Ljubljanici najuspešnejšim udeležencem kasneje v vlogi podeljevalca tudi razdelil nagrade.