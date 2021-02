Prelomnica v življenju Ane Tavčar: napovedala nov začetek

Kdor se prebuja ob simpatični voditeljici oddaje Dobro jutro, se nemara sprašuje, od kod črpa energijo in dobro razpoloženje.je že dolga leta redna voditeljica jutranjih oddaj na nacionalki in skozi oddajo je dokazala, da je ženska mnogih talentov.Od znanja jezikov, do glasbenega talenta in branja poezije. Uspešno se znajde tudi v kuhinji. Praktično ni stvari, ki se je ne bi lotila in pri njen blestela. Zato se njeni oboževalci še toliko bolj veselijo novega projekta, ki ga pripravlja v bližnji prihodnosti. S svojimi sledilci je delila veselo novico, da prihaja glasbeni projekt ob zapeljivih fotografijah na facebooku pa je zapisala samo: »Ženska. Kmalu.«Ob tem je objavila fotografije v romantičnem slogu, sproščena na fotelju in s skodelico v rokah. Njen nasmeh ne razkriva dosti, so pa zato bolj zgovorni ključniki, ki jih uporabila ob objavi. Pripravlja nov projekt, ki bo hkrati tudi nov začetek. Očitno bo šlo za pravo glasbeno poslastico namenjeno nežnejšemu spolu.