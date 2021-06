Prekletstvo nad oddajo Vinilni časi

Jani Krmac je imel pred časom hudo poškodovano glavo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Še danes ne more verjeti, da bo morala celo poletje počivati, namesto da bi skakala v vodo.

Le zakaj so na TV3 ob sobotah zvečer začeli ponavljati oddajo Vinilni časi, ko pa se v zadnji voditeljainnista posebno poslavljala? To so se spraševali številni gledalci, zato smo se pozanimali, kaj neki se dogaja.In kot smo izvedeli, se je voditeljici Suzani Bajrič, ki je nadomestila nosečo, na snemanju reklame zgodila nesreča in je morala čez noč na bolniško. A to ni bila prva nesreča za to oddajo oziroma njeno voditeljico. Nad njimi očitno visi neko prekletstvo.Spomnimo, da so imeli veliko smole na TV3 že lani jeseni, ko bi se moralo začeti snemanje pod strogimi omejitvami zaradi covida-19. Že premierno oddajo pa so posneli z veliko zamudo. »Očitno nimam sreče,« je potarnal voditelj Jani Krmac, ki je bil zelo vesel, da se je po 12 letih premora, v katerem je vodenje postavil na stran in se posvetil svojemu ranču, na katerem se ukvarja z naravnim konjarstvom, vrnil na male zaslone.»Na začetku sem bil jaz tisti, ki sem imel nesrečo in smo bili primorani narediti kratek predah. Na glavo mi je namreč padla opeka in sem pristal v bolnišnici,« nam je zaupal Jani, ki je dobil pretres možganov in je še nekaj mesecev čutil posledice, predvsem v obliki glavobolov. Zato so morali ponoviti nekaj prvih oddaj, saj novih niso mogli snemati. Ko je končno okreval, pa sta s sovoditeljico Svetlano Cigoj posnela natanko štiri oddaje, nato pa se je ona čez noč poslovila! Tudi Svetlana zaradi zdravstvenih razlogov, je bil sprva še skrivnosten Jani. A kmalu je postalo jasno, da je zanosila, zato se je odločila, da se snemanju odpove in se raje posveti družini. Vožnja iz Vipave v Ljubljano se ji je zdela preveč naporna in tudi tvegana. Nekaj oddaj je zato Jani ustvaril kar sam, nato pa so mu našli novo družbo, simpatično temnolaso sovoditeljico Suzano Bajrič, ki sicer že vodi oddajo Top 8.A zanimivo, znova sta posnela natanko štiri oddaje, zatem pa ga je tudi ona zapustila. Tudi njej se je namreč zgodila nesreča, zaradi katere je pristala na bolniški. Kaj se ji je primerilo, je povedala kar sama. »V Turanju sem imela snemanje za Amazon, nesreča pa se je primerila prav takrat. Že vse življenje skačem v bazen, delam razne akrobacije, zato se zdi kar malo neverjetno, da se ti zgodi nekaj takega, medtem ko sloniš v prisilni drži in snemaš enega od kadrov,« nam kar malo obupana pripoveduje Suzana.In nadaljuje: »Z drugimi modeli sem bila naslonjena na bazen, opirale smo se nanj z rebri in rokami. Vmes smo morale jesti grozdje in nazdravljati. V nekem trenutku sem se opirala le na eno roko in seveda rebra. Po 20 minutah snemanja so se mi roke že tresle, nobena se ni mogla več opirati samo z eno roko, in kar naenkrat zaslišim škljoc, ko je nekaj počilo. In ja, to je bilo moje rebro, ki se celi zelo počasi. Tako da imam neprijetno bolečino, ki bo menda še trajala,« nam je zaupala prikupna voditeljica, ki še danes ne more verjeti, da bo morala celo poletje počivati, namesto da bi skakala v vodo. In tako bo tudi oddaja Vinilni časi, v tej sezoni bi sicer morali posneti le še dve, počakala na nove epizode do jeseni.