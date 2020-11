Prefrigana Jasna bo zapela s Čuki

Pevka Mirna Reynolds s plesalkami Plesnega mesta

Slovenski zvoki bodo to soboto stali na odru s Timijem Zajcem.

Planiških skokov in poletov ni brez Avsenikove Planice, ki jo bodo zapeli in zaigrali Slovenski zvoki.

V oddaji Pri Črnem Petru, ki jo to sezono ob sobotah zvečer spremljamo na televiziji Planet TV, bodo na zadnjo novembrsko soboto uprizorili čisto pravi planiški polet. Tako vsaj obljubljajo ustvarjalci oddaje, ki jim idej na srečo ne manjka. Tokrat bo športni navdušenec Franci (igralec) poskušal prepričati veselo druščino v gostilni, v kateri so ob eni od miz stalno zbrani humoristikot novinar Regon,kot poštar Peška in gasilec, da je izkušen smučarski skakalec.In da sta bratapred leti prav zaradi njega povečala planiško velikanko! No, njegovega šopirjenja in natolcevanja so sicer njegovi prijatelji pošteno siti, a kaj ko Franci premore stranišče, ki ga v gostilni nimajo in ga lahko uporabljajo tudi sami. Zato mu s stisnjenimi zobmi prikimavajo in se čudijo njegovim dosežkom. Sicer pa smo že v času, ko lahko tudi na televiziji spremljamo smučarske skoke, zato so v goste povabili, ki bo ekipi pomagal opraviti čisto pravi planiški polet. Kdo bo tisti pogumnež, ki bo magično poletel, pa boste videli kmalu. Je pa menda šlo čez mejo – dvesto.A ne vemo točno, za katero mersko enoto je šlo. Zagotovo pa drži, da planiških skokov in poletov ni brez Avsenikove Planice, ki jo bodo zapeli in zaigrali Slovenski zvoki, ansambel, ki bo tokrat imel ob sebi posebnega gosta na harmoniki. To bo sam smučarski skakalec. Ne po naključju, saj v tem ansamblu igra njegov oče. Slovenski zvoki pa so tudi tisti, ki v živo spremljajo vse skoke in polete, če jim le dopušča čas. No, letos imajo tega na pretek, pa ne smejo biti ob vznožju skakalnice zaradi epidemiološke situacije. Kako bo v nadaljevanju sezone, pa bomo še videli.Slovenskim zvokom bodo družbo delali tudi Čuki, o katerih bomo izvedeli še kaj novega, tako vsaj obljubljajo, prav tako pa si bo zaželela s Čuki zapeti voditeljica oziroma natakarica. In to njihovo uspešnico Komar, glasbeno zmešnjavo pa je nehote zakuhala sama Sofija oziroma. Kako se bo zadeva razpletla, bomo videli in slišali. Je pa Jasna vsekakor veliko bolj prefrigana, kot bi ji kdo prisodil na prvi pogled. Med glasbenimi gosti bodo tudi mične Slovenke, ki bodo zapele polko Hočem polko!, pa ansambla Trenutek in Smeh, uspešnico Zdravnik pa bo obudila pevkain poskrbela za nekaj nostalgije, ob njej pa bodo plesalke Plesnega mesta, ki redno skrbijo za prešerno vzdušje.