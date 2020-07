Predsednik Pahor imel poredne misli, sodelavki sta ga komaj ustavili

Vrhunec poletja je končno tu, z njim pa tudi malce bolj nagajivo razpoloženje. Medtem ko se mnogo Slovencev hladi na morju in v jezerih ali rekah, nekaterim misli uhajajo povsem drugam. Nobena izjema ni predsednik, ki so ga očitno prevzele poredne misli. To je priznal kar na instagramu. Tam je ob fotografiji, na kateri premika veliko pnevmatiko, zapisal tole: »Sem hotel napisati en poreden komentar, pa sta sodelavki skočili pokonci, da to pa ne. No, dajte vsaj vi, tnx.«Kaj točno je želel sporočiti Pahor, verjetno ne bomo nikdar vedeti, je pa verjetno lahko srečen, da ima ob sebi sodelavki, ki ga ustavita, kadar bi bilo javno pisanje hitrejše od njegovih misli.