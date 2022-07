Prelomnica v življenju Pahorjevega sina Luke: To so trenutki, za katere živimo (FOTO)

»Luka je z odliko magistriral na dunajski Diplomatski akademiji. Tanja in Tisa nista hoteli skrivati sreče, meni pa je jemalo sapo od ponosa. To so trenutki, za katere živimo,« je na instagramu zapisal predsednik države Borut Pahor.

Da gre Luka Pečar Pahor ponosno po očetovih političnih stopinjah, ni nobena skrivnost. Edini sin našega predsednika države svojih kariernih ambicij nikoli ni skrival. Po diplomi, ki jo je prejel na ljubljanski fakulteti za družbene vede, se je odpravil na podiplomski študij na prestižno dunajsko Diplomatsko akademijo.