Pred zaroko ga je zgrabila trema

BQL je slovenski pop duo s Prevalj, ki deluje od leta 2016. Sestavljata ga brata Rok in Anej Piletič. FOTOGRAFIJE: NEO VISUALS

V videospotu so nastopili številni znani obrazi, med njimi tudi radijski voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori.

V torek popoldne sta bratainiz dua BQL v svet poslala svoj novi videospot za pesem Budala, ob koncu tega pa je Anej, mlajši član dua, razkril veliko novico – prihodnje leto bo dahnil usodni da. Izid videospota in razkritje velike novice hkrati ni nobeno naključje, Budala je namreč njuna nova pesem, ki govori o zamujeni priložnosti in predolgem čakanju na odločitev o tisti pravi. Rdeča nit videospota je poroka priljubljenega pevca in voditelja, ki pa jo BQL poskušata uničiti. V njem nastopajo mnoga znana imena, kot so, Polkaholiki,in mnogi drugi, ki so igrali svate. A bolj kot znani gostje je gledalce in poslušalce navdušila novica, da se bo Anej prihodnje leto poročil. Enaindvajsetletnik pravi, da je v videospotu prav on tista budala oziroma nekdo, ki je zaradi predolgega čakanja zapravil svojo priložnost. V resnici pa je ravno obratno. »Septembra sem se odločil za velik korak in zaprosil svojo izbranko. Šel sem na kolena in rekla je da. Glede na tematiko videospota sem se odločil, da delim z najinimi oboževalkami in oboževalci tudi video, kako sem jo zaprosil. Seveda sem ga posnel na skrivaj. Če kam, potem definitivno paše k zaključku najinega novega videospota,« v smehu pravi mladi glasbenik, ki bo svoji najdražji večno zvestobo obljubil prihodnje leto avgusta. »Čeprav me verjetno emšo izda, da sem bolj mlade sorte, se mi zdi, da sem moral kar hitro odrasti ob vsem, kar se je dogajalookrog BQL in na splošno na področju moje kariere. Da se bom pri teh letih poročil, pa ne pomeni nič drugega kot to, da sem stoodstotno prepričan, da sem našel pravo,« nam je na vprašanje, ali se mu ne zdi, da je mogoče malce premlad za ta korak, odgovoril Anej. Odzivi njegovih najbližjih so bili enkratni, nam še pove. »Bili so takšni, kot sem želel in morda tudi pričakoval, če sem iskren. Jokali so ljudje, ki jih prej še nikoli nisem videl jokati. To so bile solze sreče. Vsaj upam,« se zasmeji in doda, da je imel precejšnjo tremo pred velikim trenutkom. »Verjetno še ni bilo nastopa ali koncerta, pred katerim bi imel večjo tremo kot na dan zaroke. Jedla sva v čudoviti restavraciji z Michelinovo zvezdico, a v usta nisem mogel spraviti niti grižljaja. Poleg vsega mi je Iza še nevede nagajala okrog moje organizacije, saj sem želel, da sedi na točno določenem mestu, še sladice ni želela jesti, ta pa je bila ključnega pomena. Seveda ni vedela, da imam vse do potankosti načrtovano,« se Anej smeje spominja trenutkov pred zaroko. Razkril nam je še, da se bosta poročila v Izinem domačem kraju, v Galeriji Okusov v Celju.»Našla sva super lokacijo, ki ima vse, kar si želiva, in je nekakšna kombinacija preprostih, modernih in glamuroznih porok,« še pravi Anej in doda, da je svojo zaroko delil v novem videospotu zato, ker je zgodba videospota povsem drugačna kot njegova ljubezenska. »Zaroke nisem snemal s tem namenom, saj nisem imel načrtov, da jo bom objavil. Če bi vedel, bi se zagotovo bolj potrudil s posnetkom. Sem pa naredil pravo potezo ob pravem času, ker jaz pa že nisem budala. V resnici je bilo prav vse spontano, pesem, videospot, zgodba, razkritje. Težko bi boljše naredili, tudi če bi to načrtovali,« še pravi mladi pevec.