Pred ognjem bi najprej rešila denarnico

Eva je praktična ženska, ki bi pred ognjenimi zublji najprej reševala dokumente in obleke. FOTO: OSEBNI ARHIV

Ko izbruhne požar, se ljudje obnašamo različno in hitro ugotovimo, kaj je resnično pomembno. Tega se zaveda tudi voditeljica oddaje Gasilci, ki pomoči gasilcev za zdaj na srečo še ni potrebovala, jih pa zelo ceni in spoštuje.Če bi bila njena družina na varnem, bi pred ognjenimi zublji sicer zelo pragmatično najprej rešila denarnico z vsemi dokumenti, svojimi in od hčere. Ko človeka zagrabi panika, se materinski čut zagotovo še bolj izrazi, zato bi bila naslednja stvar, ki bi jo reševala pred požarom, oblačila.»Če bi imela možnost, bi nabrala čim več oblek, da bi imeli sploh kaj obleči v naslednjih dneh,« pravi Eva. Njena tretja rešena stvar pa bi bila podobna kot pri večini ljudi – telefon ali računalnik.»Zato, ker imam vse pomembne stvari na telefonu in računalniku. Od spominov v obliki fotografij do raznih dokumentov, ki jih potrebujem pri svojem delu in podobno,« pravi simpatična voditeljica, ki pa srčno upa, da se ji v takšni situaciji nikoli ne bo treba znajti.