Pred obletnico smrti Simone Weiss se je oglasil Goran Šarac

Bliža se. Poslovila se je 19. decembra 2015. A mnogi se spominjajo nje in njenih čutnih pesmi, ki so zaznamovale več generacij.Ob bližnji žalostni obletnici se je oglasil tudi mož pokojne pevke,. Na TV Slovenija so namreč predvajali dokumentarni film o Simoni Weiss, ki so ga posneli pred štirimi leti.»Hvala vsem ustvarjalcem, ki so mi v teh težkih časih stali ob strani in me spodbujali pri realizaciji filma. Naj ji bo v večen spomin«, je ob tem sporočil Šarac.