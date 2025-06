Pred leti v Mariboru navdušenje zaradi Esmeralde, zdaj pa zaradi slovenske serije (FOTO)

Vrsto let je veljal podatek, da je imela Leticia Calderón, ki jo slovenska javnost najbolje pozna kot Esmeraldo iz istoimenske televizijske serije, mariborski rekord obiskanosti oboževalcev neke televizijske serije. Zgodilo se je leta 1998 v nekoč največji mestni veleblagovnici TC City. Njenemu obisku se je močno približal oziroma jo je potihoma tudi prehitel turški zvezdnik Burak Özçivit iz serije Moja boš. Več kot 20 let po evforiji okrog Esmeralde se je zadeva ponovila v Europarku, ki danes velja za največje in najsodobnejše nakupovalno destinacijo na tem koncu Slovenije. V sredo so ga do zadnjega kotička, da so morale trgovine ob prizorišču ustaviti poslovanje, saj so bila vrata in stopnišča zasedena, napolnili člani ekipe priljubljene serije Skrito v raju.

Radijec Matic Jeger je Heleni Ladis, Mii Hartman in Sandri Korpar uredil ekskluzivno druženje z igralci. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Kar štirikrat zapored je množica različnih generacij ob prihodu ekipe zapela pesem Marjetke in Aleša Vovka Skrito v raju, ki jo izvaja Luka Basi. Prav vsi člani ekipe so prejeli bučen aplavz, množica pa se je s priljubljenimi igralci več kot dve uri fotografirala in zbirala podpise. Največ zanimanja je zagotovo požel Matej Zemljič, ki je ob odsotnosti Gaje Filač nosil breme odgovornosti do zvestega občinstva.

Ekipa Europarka z vodjo Vanjo Bele Kovačič na čelu je bila nad odzivom več kot navdušena.

Aleksandra Balmazović ima mednarodne igralske izkušnje, vendar take evforije še ni doživela.