Pred korono pobegnila na Kras

Čeprav rada hodita v tujino, sta se z možem letos odločila ostati doma.

Zaradi trenutne situacije je več časa za druženje s prijatelji.

Slovenska pevkaz možemrada potuje in raziskuje kotičke tudi za domačimi mejami, še posebno so jima pri srcu morski kraji. Plaža, morska voda in pravo poletno vzdušje jima napolnijo baterije za vse leto, saj tak dopust običajno traja vsaj tri tedne. Letos pa je bilo zaradi koronavirusa tudi zanju povsem drugače. Ker nista neodgovorna tipa človeka, ki bi zavoljo uživanja na enem dopustu na tehtnico postavila lastno zdravje, sta se odločila, da se bosta zadrževala doma. »Nisem ravno zadovoljna, ker mi je veliko nastopov odpadlo in tudi Mednarodni otroški pevski festival Brežice smo letos odpovedali, vendar se je pač treba situaciji prilagoditi. A vsaka stvar je za kaj dobra in lahko dodam, da pri nama to še kako drži. Zaradi situacije je več časa za druženje s prijatelji, proste dneve pa preživljava tudi na izletih po Sloveniji. Prej je za to pogosto manjkalo časa, zdaj pa bova to nadoknadila, kolikor bo pač šlo. Zame je sedaj lažje oziroma najlažje, ker so poletne šolske počitnice,« pravi Brigita. Zaradi njenih nastopov sta z možem Slovenijo doslej dodobra spoznala, vendar se zaradi časovne stiske nikoli nista mogla dolgo zadržati na enem kraju in si ga podrobneje ogledati. »Slovenija je prečudovita in zelo raznolika in zato je kar veliko delčkov naše prelepe deželice, ki bi si jih želela ponovno obiskati in podrobneje spoznati. Vseh nama letos zagotovo ne bo uspelo, ampak nekatere pa sva in pri tem resnično uživala,« doda.Te dni sta si privoščila večdnevni oddih na Krasu. Ta del Slovenije sta doslej slabo poznala, zato je bila ideja med prvimi. Predvsem sta raziskovala kraške vasice, med drugim Štanjel. Degustirala sta domači teran in uživala v krajih, ki so zanju šeneznani. Ker so bile temperature precej visoke, sta se morala skrivati pred soncem in hladiti v vodi, posledično pa ni bilo časa za pohajkovanje. »Toda tisto, kar sva videla, nama je bilo všeč in se bova zagotovo še vrnila ob kakšni priložnosti za nadaljnja odkrivanja. Zdaj nameravava najprej še v Posočje. Tudi tam ne poznava krajev, zato se že veseliva novih izletov,«. za konec še pove glasbenica.