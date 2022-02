Pred igrami se zabava ob Harryju Potterju

24-letna Andreja Slokar, to sezono naša edina smučarka z zmago v svetovnem pokalu, je že v Pekingu, kjer bo v naslednjih dneh debitirala na olimpijskih igrah. Največje apetite ima v slalomu, vozila bo tudi veleslalom, mogoče pa bo nastopila tudi na ekipni tekmi. Potem ko je tik pred korono resno razmišljala o zaključku športne kariere, ji je lani končno uspel preboj in zdaj vso svojo energijo posveča smučanju.

Moj hobi je igranje na kitaro in klavir, rada pogledam tudi kakšen film ali serijo.

»Prostega časa pravzaprav sploh nimam kaj dosti, zadnje čase, ko sem res utrujena, pa ga tudi slabo izkoriščam za kaj produktivnega. Moj hobi je igranje na kitaro in klavir, rada pogledam tudi kakšen film ali serijo. Šele zdaj sem se recimo lotila Harryja Potterja. Nekdo iz mojega kroga se je začel zgražati nad mojo filmsko nerazgledanostjo in mi dal nekaj dobrih namigov. Tako da zdaj sem res 'čisto padla' v Potterja. Sem že pri tretjem filmu in res uživam,« je v smehu priznala mlada smučarka, ki je še dodala, da je bila kot otrok redko doma in televizije ni gledala.

V Pekingu bo veleslalom vozila 7. februarja, slalom pa dva dni pozneje. FOTO: REUTERS

»Med sezono, ko veliko treniramo in tekmujemo, pa za sprostitev kar prija pogledati kak dober film ali prebrati knjigo. Zadnja, ki sem se je lotila, je bila Da Vincijeva šifra. In to že tretjič,« je dodala.