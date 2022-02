Pred finalom Eme: Bo komisija še tretjič onemogočila duo BQL?

Že danes zvečer bomo izvedeli, kdo bo Slovenijo letos v Torinu zastopal na izboru za pesem Evrovizije. Minuli konec tedna oziroma v drugem polfinalnem večeru sta občinstvo s pesmijo Maj navdušila tudi brata Anej in Rok Piletič iz dua BQL, ki sta se na Emo prijavila tretjič.

Z nastopom in vokalom sta presenetila tako občinstvo kot ljubitelje Evrovizije po vsej Evropi. Njun video je v enem dnevu pristal na prvem mestu trendinga, lepa popotnica pa je tudi prvo mesto na največji strani oboževalcev Evrovizije v Evropi, wiwibloggs. Poznavalci Evrovizije že leta spremljajo predizbore po vseh državah, njihovi bralci pa so glasovali za svoje favorite in največ glasov med vsemi finalisti prihajajoče Eme 2022 namenili skladbi Maj. Zmagovalca, zmagovalko ali zmagovalce Eme bo tudi letos, kot že nekajkrat, ocenjevalo več petčlanskih žirij in občinstvo s telefonskim glasovanjem.

Glasba in nastop sta tisto, kar šteje.

Dve žiriji sestavljajo predstavniki RTV Slovenija, to sta televizijska in radijska žirija voditeljev, urednikov, ustvarjalcev in drugih. Prav ti dve sta na Emi leta 2018 izbrancem občinstva onemogočili preboj na Pesem Evrovizije kljub zmagi na t. i. televotingu oziroma telefonskem glasovanju. Od članov žirije sta brata Piletič prejela 0 in 2 točki, kar je vidno odstopalo od sicer neodvisnih žirij slovenskih izvajalcev, glasbenih ustvarjalcev, ljubiteljev Evrovizije in celo mednarodne žirije predstavnikov tujih držav na Evroviziji. Komisije z neodvisnimi člani so denimo BQL uvrstile na 2. ali 3. mesto, medtem ko sta žiriji RTVS brata uvrstili na zadnje ali predzadnje mesto.

Za mnenje smo povprašali tudi Roka iz dua BQL. »Res dvomim, da je pomembno kaj drugega kot glasba. Vedno sem verjel in še naprej želim verjeti, da je na prvem mestu dober nastop in nič drugega. Pač, ni se nama izšlo, se zgodi. Ne verjamem, da bi javni zavod, sploh v teh časih, zanimalo kar koli drugega kot korektno in dobro izpeljana Ema,« nam je povedal. Tik pred finalom pa je v javnost prišla še novica, da bosta brata tekmovala v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Prvič v zgodovini oddaj bo tako eden od tekmovalcev v oddaji – duo. Rok in Anej se namreč ne bosta predstavljala posamezno, ampak kot dvojec BQL.

Letos bosta navduševala tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas. FOTO: URŠA PREMIK

Na družabnih omrežjih pa so se že pojavili pomisleki, da bi se lahko zgodilo, da žirije ne bodo dovolile, da na Emi zmaga nekdo, ki bo sodeloval pri ustvarjanju oddaje, ki jo bo spomladi predvajal POP TV. »To, da bova v Znan obraz ima svoj glas na POP TV, pa verjamem, da je samo velik plus za vse in da ne bo vplivalo na glasovanje žirij. Glasba in nastop sta tisto, kar šteje. Lahko samo pohvalim, da je letos na Emi vse izjemno profesionalno, sproščeno in brez kakršnih koli zapletov kljub ukrepom, ki se jih vsi držimo. Težki časi so, ves čas smo vsi zelo previdni, z upoštevanjem ukrepov poteka vse popolnoma gladko. Veseliva se finala Eme in veseliva se nastopov v Znan obraz ima svoj glas! In to je vse!« je v smehu še dodal starejši brat iz priljubljenega dua.