Pred farno cerkvijo Martin Golob predstavil novo knjigo

Duhovnik Primož Trubar je utemeljitelj knjižne slovenščine, dal nam je prvo tiskano knjigo (Katekizem je izšel leta 1550), Slovence je povezal s svetom. Za tem je takisto duhovnik Jurij Dalmatin prvi v slovenščino prevedel celotno Sveto pismo. Izšlo je leta 1583 v Wittenbergu na Saškem pod polnim naslovom Biblija, tu je vse svetu pismu stariga inu noviga testamenta, slovenski tolmačena skuzi Jurija Dalmatina.

Danes pa imamo 36-letnega Martina Goloba, prav tako župnika v Grosupljem, na Lipoglavu in Polici. Martin rad moli, ne vsiljuje, ampak pričuje vero in Boga, takisto pa rad piše knjige. V teh dneh je izšla njegova druga knjiga z naslovom 365 dni z Božjo besedo: Misli in spodbude ob Svetem pismu. V tem knjižnem delu je Martin zbral kratke odlomke iz evangelijev za vsak dan v letu, temu pa doda njegove spodbude k branju Svetega pisma.

Martin Golob včeraj v pogovoru z Bernardo Žarn FOTO: Arhiv Družine

Pomagal bo Karolini Že zdaj je jasno, da bo Martin Golob prvih 2000 evrov od prodaje knjige namenil družini Lavrič iz Dola pri Ljubljani. Petletna Karolina se bori z redko gensko boleznijo, ki povzroča hitro staranje. Bolezen je napredujoča, povprečna življenjska doba bolnikov je zgolj 12 let.

Utrinki iz Jezusovega življenja

Ena najpomembnejših nalog duhovnika je oznanjevanje božje besede. V tej knjigi Martin Golob ni zbral razlag posameznih evangeljskih odlomkov, pač pa nam izbira utrinke iz Jezusovega življenja za vsak dan v letu in jih pospremi s kratko mislijo, duhovno spodbudo, premislekom o tem, kako dragoceni smo v božjih očeh.

»Moja želja je, da bi tisti, ki bere božjo besedo, našel sogovornika in poslušalca v Jezusu Kristusu, ki je odličen poslušalec. Jezus se ne vsiljuje, temveč nas čaka in nam daje upanje in veselo sporočilo, ki ga prinaša evangelij. Želel bi, da bi tudi tisti, ki so od cerkve in vere oddaljeni, ali pa so verni, pa se ne strinjajo s Cerkvijo kot institucijo, zbrali pogum, odprtost, da bi to knjigo odprli in se pustili spoznavati Bogu,« Martin razlaga vsebino knjige, ki je izšla v nakladi 4000 izvodov. »Martin je zlasti duhovnik, ki oznanja veselo novico Boga, ki nam je blizu in nas ima rad. To počne dan za dnem,« je poudaril Tone Rode, direktor Založbe Družina.

Ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar (Martinov stric), Martin Golob, Tone Rode FOTO: Arhiv Družine

»Duhovniki vsak dan beremo Sveto pismo, tako pri maši kot tudi vmes. Kdor hodi k maši, tam sliši božjo besedo. V času covida-19 sem začel po vsakem evangeliju tudi razlagati: dodal sem malce pridige, saj sem ocenil, da je fajn priložnost, da jo na kratek način približam, aktualiziram in jo postavim v ta trenutek. Pa saj ravno to je čar božje besede, ki živi tu in zdaj. To ni branje nekih zgodovinskih rokopisov, ampak božja beseda, ki je živa in deluje. To je knjiga, ki sodi k postelji. Ko se zjutraj zbudiš, odpreš in prebereš, kaj ti sporoča,« Martin nameni nekaj besed vsebini, ki ji je dodal svojo osebno noto: »Delo je izšlo v sodelovanju z Založbo Družina, kjer smo skupaj tudi dobili idejo, da bi vse nagovore, pridige, ki so nastajale v času covida-19 in ob snemanju oddaj za GOLD TV, zbrali in dali na papir. Tako je nastala knjiga, s katero želim pomagati ljudem, da jih doseže božja beseda. Da bi tudi s pomočjo te knjige še širši krog ljudi spoznal vse lepote Svetega pisma.«

Pred časom smo ga gostili tudi v ŠOKkastu Slovenskih novic. FOTO: Marko Feist

Na spletni prižnici Martin Golob šteje 36 let, sodi v katoliške duhovnike mlajše generacije, v duhovnika je bil posvečen leta 2013. Je te sorte župnik, ki tudi s pomočjo sodobne tehnologije vešče nagovarja vernike. Leta 2022 je izšla njegova prva knjiga z naslovom Na spletni prižnici, ki jo je pripravil skupaj z Lojzetom Grčmanom, novinarjem portala Aleteia. Knjiga je postala ena večjih slovenskih knjižnih uspešnic.

Pomaga mu sveti duh

Martin ne skriva, da zelo rad pridiga in nagovarja ljudi. »Rad začutim, da mi ljudje, da mi občestvo prisluhne. Rad jih nagovarjam tako, da jim Boga približam, ne pa daj jih od Boga odbijam. Ko pridigam, želim, da ljudje iz cerkve odidejo vedre volje, ne pa poklapani. Božja beseda je veselo sporočilo, evangelij spodbuja ljudi,« Martin pove o tem, kaj želi s pridigo ljudem dati. Na vsako od teh pridig se tudi pripravi.

»Predno začnem pripravljati pridigo, molim, potem premislim z željo, da tudi mene nagovori. Rad se tudi poglobim, zato pogosto preberem tudi strokovno literaturo, ki razlaga Sveto pismo. Pri pridigi rad povem tudi kaj iz aktualnega življenja, da še dodatno pritegnem občestvo in jim približam božjo besedo. Potem pa še svoje naredi sveti duh. Na pridiganje se moraš pripraviti, pridiga ne sme biti nakladanje,« naš sogovornik o tem, kako so nastajale pridige (tudi teh 365 v knjigi) in kako nastajajo še danes. Martina so sicer s pridigami navdušili ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter župnika Mare Lampret in Lojze Grebenc.

Med verniki in tudi neverniki je zelo priljubljen. FOTO: Dejan Javornik

Kot je pri dobrosrčnem duhovniku že praksa, misli tudi na sočloveka. S svojim knjižnim prvencem, z Lojzetom Grčmanom sta knjigo Na spletni prižnici prodala v 23.500 izvodih, je šlo 47.000 evrov za družine v stiski, družine pa je poiskala slovenska Karitas. »Tudi tokrat bomo dali od vsakega izvoda po dva evra v dober namen. Prav je tako,« je jasen Martin, ki je pripravil 416 strani obsegajočo knjigo, ki stane 29,9 evra.

100 knjig Ob predstavitvi knjige so pri farni cerkvi v Grosupljem odprli tudi Knjigobežnico sv. Mihaela. V sodelovanju z Založbo Družina so tako postavili omaro z okrog 100 knjigami.

»Sem en čisto navaden župnik, pa je pred mano že druga knjiga. Vesel, ponosen sem, občutek je dober,« sklene skromni Martin Golob, nevsiljivi pričevalec, ki mu radi prisluhnejo vsi. Ker zna nagovarjati in tudi poslušati. Redki dejanji v tem ponorelem svetu. Martin je ob koncu v svojem slogu vsem zbranim dejal, da naj molijo zanj in duhovne poklice, da se ne bo sam tako »matral«. Golob pa je poskrbel tudi za tretji polčas, zbrane je pričakalo okrepčilo. V smehu je dodal, da je to častila Založba Družina, ni pa šlo iz župnijske pušice.

Martinov prvenec FOTO: Jože Suhadolnik