Prebrat: Maša končala v postelji z drugim

Šov Poroka na prvi pogled je doživel nov preobrat: dva para se nista najbolj ujela, zato so se ustvarjalci odločili premešati karte in dati novo možnost novemu paru, Maši in Žanu.

»Zbuditi se v drugem stanovanju ob Maši je bolj prijetno. Ni namreč tiste nerodnosti, tudi najini rituali veliko bolj sovpadajo. Nihče nikogar ne moti, nihče nikogar ne budi. Je pa ona tip človeka, ki si nastavi ogromno budilk in vstane pri zadnji,« je po prvi noči dejal Žan.

Podobno pravi tudi Maša: »Bolje se je bilo zbuditi z Žanom, ker tudi on bolj zgodaj vstaja.«

Žana je nato zanimalo, kako se je Maši zdela prva poročna noč, ki to ni. Oba sta se strinjala, da je bila vse v redu in da sta se naspala. Žan pa je na samem, ko so ga vprašali o nočnem početju, nagajivo odvrnil: »Ali je kaj delala z mano, ne vem, ker se ponoči zelo težko zbudim. To bo treba vprašati njo.«

Pred Žanom je Maša srečo poskušala z Matevžem, a skupne točke nista našla. Žan se je trudil z Meri. Kako se bosta znašla skupaj, bomo šele videli.