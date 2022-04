Prazniki pri znanemu Slovencu: Z grenkobo in bolečino v srcu

»Dragi prijatelji, hvala za vse besede in izrečeno sožalje, ki ste jih namenili moji družini in meni,« se javno zahvaljujejo pevec Werner Brozović. Marca letos je pokopal očeta, pred dnevi pa še brez mame. Vsem polaga na srce: »Ne pozabite razdajati ljubezni in dihati s polnimi pljuči. Vse, kar nam je dano od boga, je trenutek, ki ga živimo.« Vse opozarja, da ničesar ne bomo odnesli s seboj, ne denarja ne avta ne jahte. Tudi naši otroci in njihovi otroci ne. »Vse, kar imamo, ne pripada nam ampak materi Zemlji. Zato živite samo za ta trenutek. To je to, kar pripada nam.«

Werner z mamo Darjo. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

»Hvala še enkrat za vse besede in podporo, ki ste mi jo namenili. Zaradi vseh dogodkov vam nisem uspel niti voščiti lepe blagoslovljene praznike... Upam, da ste jih lepo preživeli. Moji so bili tokrat drugačni – z grenkobo in bolečino v srcu, a v krogu preostale družine,« je zaključil pevec in pripisal: »Rad vas imam.«