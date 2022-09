Zdi se, da priljubljene pevke Nine Pušlar ne ustavi nič. Po poletni uspešnici Nina Nina Nina je najbolj predvajana slovenska izvajalka v eter in na splet spustila novo pesem Prste stran, s katero je napovedala izid sedmega studijskega albuma in svoj največji koncert doslej, 17. decembra bo z gosti nastopila v legendarni Hali Tivoli. »Prste stran, ker mi jasno je, da bom s tabo opekla se, saj sladko je, ko v naju vre ...« poje v svoji novi, s karibskim soncem obsijani skladbi. Med goste sta se pomešala glasbenika Žan Serčič in Maja Keuc. Karibe, natančneje Kubo, je obiskala,...