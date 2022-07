Pravljičnih sedem let Jureta Koširja in njegove Simone

Nekdanji vrhunski smučar Jure Košir se letos še kako dobro zaveda, da čas prehitro teče. Pred meseci je namreč dopolnil okroglih petdeset let, čeprav jih ne kaže toliko, poleg tega pravi, da se še vedno počuti kot mladenič, po drugi strani pa nekdanji smučarski as kar ne more verjeti, da je minilo toliko let, odkar je spoznal svojo najdražjo Simono Škrobar.

Zaljubljenca sta pred dnevi praznovala sedem let ljubezni, Jure pa je ob njuni romantični fotografiji zapisal: »Sedem sekund, ne sedem let!« Parčku so čestitali številni znani Slovenci in Slovenke, prijatelji in oboževalci, ter jima zaželeli, da bi še naprej uspešno hodila po poteh ljubezni.

Jure je Simono spoznal po ločitvi od nekdanje žene Alenke Košir, ki je prav tako našla novo srečo v ljubezni in s katero imata tri otroke, srednješolki Alino in Aniko ter sina Jalna, ki je letos končal deveti razred.