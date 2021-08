Pravi »babyboom«: vse te znane Slovenke so v veselem pričakovanju (VIDEO in FOTO)

To jesen in zimo bo pri mnogih znanih Slovenkah zelo veselo. V veselem pričakovanju je namreč kar nekaj znanih obrazov. Nekatere bodo mamice postale prvič, mnoge se bodo razveselile drugega otroka, nekaj pa je takih, ki bodo mamice postale že tretjič.Novico, da pod srcem res nosi otroka, je v teh dneh potrdila priljubljena slovenska pevka. Po potrditvi, da bo kmalu postala mamica fantku, je na instagramu delila čudovito fotografijo in pokazala, kako zelo je že zaobljen njen trebušček. Tretjega otroka bosta dobila tudi slovenski deskar na sneguin njegovaKot strela z jasnega je udarila novica, da je dobro leto po rojstvu hčerke kmalu znova rodila slovenska manekenka. Na instagramu je objavila več čudovitih fotografij in pripisala: »Več nas je, bolj veselo je.«Prvič pa bosta starša kmalu postalain njegova. Prihod dojenčka pa težko pričakujeta tudiin njenVeselo je tudi pri slovenskih blogerkah. Dojenčka v teh tednih pričakuje, kmalu za njo bo se bo dojenčkov jok razlegal tudi pri– mamakuha.