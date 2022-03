Prava resnica o misiji v Italiji, na premieri tudi Kučan (FOTO)

Založba Beletrina je v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota na spominski dan Šiftarjeve fundacije predstavila eno najpomembnejših zgodovinskih del druge svetovne vojne pri nas, Trojno poslanstvo profesorja Urbana, ki je ilegalno ime avtorja dr. Antona Vratuše - Vrana. Knjigo je po njegovi smrti, Vran je dočakal zavidljivi 102 leti, pomagal urediti in dokončati primorski zgodovinar dr. Sandi Volk.

Gre za dragoceni prispevek k razkrivanju pomembnega dela naše zgodovine in slovensko-italijanskih odnosov, ki jih je vrsto let v sebi nosil velikan Anton Vratuša, nekdanji predsednik SAZU, borec NOB, zastopnik OF, akademik, diplomat, publicist in politik, ki je objavil več kot 350 strokovnih razprav in člankov.

Vera Vratuša, žena pokojnega Antona Vratuše - Vrana, s sinom Stanislavom

Dr. Sandi Volk, soavtor knjige Trojno poslanstvo profesorja Urbana