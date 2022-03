Prasica napolnila Kino Šiška (FOTO)

V ljubljanskem Centru urbane kulture kino Šiška je pred številno publiko kinematografsko premiero doživel filmski prvenec ugledne gledališke režiserke Tijane Zinajić in scenaristke Ize Strehar.

Film je prejemnik sedmih nagrad vesna, med drugim je prejel glavno nagrado žirije za najboljši celovečerni film, nagrado za najboljšo žensko vlogo in nagrado občinstva. Prasica, slabšalni izraz za žensko je film o obdobju življenja, ko se preprosto zatakneš in ne veš, kako naprej. Vrhunska zasedba mladih slovenskih igralcev, ki jo sestavljajo Liza Marijina, Jure Henigman, Anuša Kodelja in Tosja Flaker Berce, nas popeljejo v zgodbo izgubljenosti in iskanja mlade slikarke Eve (Liza Marijina). Protagonistka popiva, se priložnostno drogira, žurira in ne najde navdiha za slikanje.

Znajde se v čudnem razmerju z mentorjem, najboljša prijateljica se seli v Berlin, za delo v knjigarni ne dobi plačila in povrhu ji že tri mesece izostaja menstruacija. Film večdimenzionalno izpostavi vprašanja generacije, rojene v letih okrog razpada Jugoslavije in osamosvojitve Slovenije, ki v iskanju lastne identitete še vedno beži od sveta odraslosti, kapitalizma in se na trgu dela upira vsakdanjiku povprečnosti. Večer v nabito polnem kinu Šiška so sklenili s koncertom glasbenih ustvarjalcev, ki so prispevali glasbo za film, in sicer so nastopili Koala Voice, Matter, Balans, Popotnika, Pizda Materna, PTČ, Ichisana, Futurski, Čao Portorož, Tomaž Gajšt, Oto Pestner in Sajsi MC.

