Pragersko v zelenem objemu kulturnikov in strelcev

Letošnji dan slovenske lovske kulture se v Športnem centru strelišča Gaj pri Pragerskem dogaja prav danes ob 15. uri. Ob tej priložnosti bodo slovenski lovci predstavili lovsko kulturo v širšem kontekstu, ne samo njenega pevskega oz. glasbenega izročila in tradicije. Zaradi tega so prireditev poimenovali Praznik lovske kulture in lovskega strelstva. Na njej se bodo predstavili lovski ustvarjalci s področja rezbarstva, fotografije, preparatorstva in še kaj. V kulturnem delu bo sodelovalo 19 skupin lovskih rogistov, 13 lovskih pevskih zborov, glasbena skupina Cantare in dramski igralec Bojan Maroševič z monokomedijo Toneta Partljiča Naj ostane med nami. Zaradi velikega števila nastopajočih so združili pevce v en zbor. V njem bo nastopilo več kot 170 pevcev in v skupnih nastopih bodo zadonele lovske melodije iz več kot 130 lovskih rogov. Program bo povezoval in vodil Stanislav Kocutar. Konec tedna bodo na Pragerskem še dnevi slovenskega strelstva, tako da bo kraj resnično odet v zeleno.