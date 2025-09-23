Poznamo ju kot divi, a sta tudi mojstrici preživetja v divjini

Dami, ki že desetletja kraljujeta na glasbenih odrih, nas od 7. novembra naprej vabita v divjino. V originalni predstavi, ki jo je napisala Tina Gorenjak in bo premiero dočakala 17. novembra v ljubljanski Festivalni dvorani, bomo dobili vpogled v dve popolnoma različni osebnosti. Mestno avšasta Viktorija in ruralno razmršena Branka se srečata v absurdnih okoliščinah, kar že samo po sebi zagotavlja šaljive prigode. »Reživa se že od prve vaje,« namigneta igralki, da se bomo tudi mi v njuni družbi prijetno sprostili.

Rebeka nas je navduševala z Jamsko žensko. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Obe sta nas doslej že spravljali v smeh.z Menopavzo,pa z Jamsko žensko, zato si lahko tokrat obetamo kar dvojni odmerek dobre volje. Režiserkaje poskrbela, da se bosta glavni protagonistki odlično dopolnjevali, občinstvo pa ju bo spoznalo v drugačnih odtenkih. Ena se bo osredotočila na učenje osnov kampiranja, ribolova in odrešujoče veščine, kako odtočiti za prvim grmom. Vse z namenom, da bi se prikupila otrokom srčnega izbranca in kandidirala za najboljšo mačeho daleč naokoli. Druga pa si bo prizadevala osvojiti dragocene nasvete javnega nastopanja, elegance v visokih petah in bontona, saj ne želi razočarati na poroki najboljše prijateljice.

»Po toliko desetletjih še premorem dovolj navdiha in predanosti za zahtevne kreativne podvige. Težko se je upreti tako izvirni ideji, da bi zaigrala skupaj z Rebeko Dremelj. Spoštujem jo kot vsestransko ustvarjalko in občudujem njeno jekleno voljo, da vse, česar se loti, naredi z odliko. V tem sva si zelo podobni, zato me ne preseneča, da sva se tako dobro ujeli,« odločno pove Helena Blagne.

»Navdihujoče je spremljati od blizu, kako polna življenjskega zanosa je. Med vajami se vedno do solz nasmejiva, zlasti porodnim krčem, ki so sladica vsakega začetka, dokler ne osvojiš esence lika. Osvobajajoč je občutek, da ne bom več sama na odru in za njim, da ne bo vse odvisno le od mene. Izziv je le v tem, da sem kontrolfrik in imam na neki način rada vse pod nadzorom. Po drugi strani pa je fino imeti nekoga, na katerega se lahko zaneseš,« priznava Rebeka Dremelj.