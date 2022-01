Poznate to pevko, ki bo nastopila na letošnji Emi? (FOTO in VIDEO)

Ste že slišali za July Jones? Ne? Glede na videno in slišano, lahko skoraj zagotovo zatrdimo, da je ena izmed najbolj zanimivih izvajalk, ki se bo letos predstavila na slovenskem izboru za pesem Evrovizije. Na Emi se bo predstavila v prvem polfinalnem večeru, ki bo na sporedu 5. februarja zapela pa bo skladbo Girls Can do Anything.

July Jones je umetniško ime 25-letne Julije Aljaž, ki je pred leti odpotovala v tujino in tam začela živeti svoje umetniške sanje. Glasbo že več let ustvarja v Londonu. Njene skladbe pa so v angleškem jeziku. Poslušalcev slovenskih radijskih postaj bo zagotovo najbolj znana njena skladba Jump in the water.

Sodelovala je s številnimi znanimi imeni. Leta 2019 je skupaj z Raiven ustvarila skladbo Kaos, s katero se je Raiven predstavila na Emi.