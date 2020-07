Priljubljena televizijska voditeljicaje pred kratkim zaključila s še eno sezono oddaj Pri Črnem Petru, ki so jo zaradi koronakrize snemali pod prav posebnimi pogoji. Sedaj ko je snemanj konec si je Jasna vzela nekaj časa počitek. Trenutno uživa pod Gorjanci, kjer so naredili prav poseben bazen, ki je doma narejen.Čez bale sena so napeli polivinil, Jasna pa si je priskrbela še deci njene priljubljene pijače. Brez cvička ji živeti ni, bi lahko rekli in seboj ga vzame skoraj povsod.