Pozabite fačuzi, Majda je izumila novo besedo

Slovenski resničnostni šovi so prava zakladnica posrečenih in neposrečenih izjav. Najbolj se je Slovenkam in Slovencem v spomin vtisnil Vesnin fačuzi, a prav posrečena izjava je uspela tudi Majdi, ki je postala glava družine in se soočila z novim izzivom na kmetiji. Medtem ko si je belila glavo z nalogo, ki ji jo je naložila Nada je na glas razmišljala takole.

Majda FOTO: Posnetek Zaslona Voyo

ni dala mer, ni dala nič. Samo, da je inuvenitivno, uporabno in naj se po svoje zamislimo in organiziramo,« je rekla Majda. Nova gospodarica je verjetno želela izreči besedo inovativno, a ji beseda ni šla z jezika. Medtem ko je Majdini ekipi »dol padlo« že na začetku, ko se niso mogli dogovoriti glede osnov, je bil Franc nadvse zadovoljen s svojo glavo – Tadejem.

V hiši v gozdu pa so Anže, Polona in Stanka kovali načrt, kako se znebiti Ambroža. Na posestvu pa kujejo načrt, komu bi podelili prvi kamenček. Kaže, da nihče ni več varen in da se zavezništva podirajo. Tjaša je namreč povedala, da ima skrivnost in da je zanjo večja konkurenca Aljaž kot Franc. Čeprav se je pred podelitvijo zdelo, da je bil dogovor drugačen, se je za mizo pokazalo, da je prevlada drugačna taktika. Največ kamenčkov je dobil Mattia in napovedal, da ne bo delal in se bo raje učil, saj pričakuje, da bo Aljaž drugi dvobojevalec in bo izbral pratiko.

Po dramatičnem dogajanju za mizo, je sledilo oblikovanje novih zavezništev. Nina pa je Ambrožu predala informacijo, da obstaja možnost, da bo drugi dvobojevalec Franc ali pa Tilen. Tjaša pa kuje načrt, kako bi lahko drugi dvobojevalec lahko postal Aljaž.