Povsem očarana nad Vesno Milek

Vroče septembrske temperature so mnoge spodbudile, da si privoščijo še malo oddiha, tudi na morju. Med temi sta tudi novinarka Sobotne priloge Dela, voditeljica in pisateljica Vesna Milek ter voditeljica oddaje Top 4 na TV3 Asja Bonnie Pivk. Srečali sta se na grškem otoku Rodos. Ker sta bili skupaj na letalu, sta po pristanku odšli skupaj tudi na pijačo.

»Zelo me veseli, da imam stik z novimi generacijami, ki so zrasle ob pametnih telefonih, a hkrati vidim, da berejo, raziskujejo, da se zavedajo, da živimo v časih podobe in razgaljanja, a da točno vedo, koliko lahko delijo z občinstvom in kje je meja. Nekaj skrivnosti pa mora vsak vendarle zadržati zase. Asja me je navdušila, ker je delavno in pametno dekle, ki ima talent za televizijo,« je po druženju z Asjo povedala Vesna Milek. A tudi Asja ni skrivala navdušenja nad tem, da je osebno spoznala Milekovo.

»Vesna je krasna ženska! Takoj sva se ujeli in se prijetno zaklepetali,« nam je povedala Asja, ki pozna grški Rodos do obisti, saj je njen fant na tem otoku predstavnik turistične agencije.