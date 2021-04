Potrebuješa je virus popolnoma zdelal

Vodja skupine Čuki Jože Potrebuješ se je decembra lani soočil s koronavirusom, ki mu je kar nekaj časa povzročal težave, priljubljeni glasbenik pa priznava, da se še vedno ne počuti stoodstotno zdravega. Potrebuješ je imel lani, ko se je okužila vsa družina razen hčerke Eve, povišano temperaturo, po približno desetih dneh pa ponoči še ščemenje v nosu. Ko se je zbudil, je ostal brez voha in okusa.



Za slednjega mu ni bilo pretirano hudo, je dejal, bolj se je zbal za voh, saj je precej občutljiv za vonjave. »Še zdaj nisem povsem v redu, ampak je veliko bolje,« je dejal in da je po približno mesecu dni spet začel okušati kislo in grenko.



»Ravno tisto, česar človek ne potrebuje,« se je pošalil Potrebuješ, ki je povedal še, da je koronavirus prebolel tudi njegov kolega Jernej Tozon, ki se je lani okužil v vrtcu, kjer dela. Pravi, da že komaj čaka, da bo vsega konec. Od njihovega zadnjega uradnega nastopa je namreč minilo že več kot leto dni.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: