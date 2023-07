Potrdil, da ljubi Olgo

Prvi vratar Slovenije Jan Oblak je trenutno sicer poškodovan, že dlje ga namreč pestijo težave z vratom, in fantom iz slovenske nogometne izbrane vrste stoji ob strani le kot gledalec, mu gre pa zato veliko bolje na zasebnem področju. Tridesetletni Škofjeločan je minuli konec tedna s simpatično fotografijo končno tudi sam potrdil govorice, ki krožijo že nekaj tednov, in sicer da je v srečnem razmerju s srbsko teniško igralko Olgo Danilović. Kdaj je 22-letna dolgonoga lepotica ogrela srce enega najboljših nogometnih vratarjev na svetu, ni povsem jasno, a je zdaj tudi Jan z objavo posnetka, na katerem se z Olgo smehljata iz čudovitih Benetk, priznal, da je njegovo srce omrežila temnolasa športnica.

Zaljubljenca sta se pred dnevi mudila v Benetkah. FOTO: INSTAGRAM

Takole je Olga našemu Janu skočila v objem po zmagi v Parizu, kjer se je tudi začelo pisati o njuni romanci. FOTO: TWITTER

Predstavniki sedme sile pri nas dobro vedo, da 30-letni Oblak nikoli ni javno izpostavljal svojega ljubezenskega življenja, a je usoda pred nekaj tedni očitno želela, da njegova čudovita ljubezenska pravljica pride na plan, saj so Jana, ki je zaradi poškodbe vratu na rehabilitaciji in je nogometne obveznosti do okrevanja postavil na stranski tir, fotografi v objektiv ujeli med navijanjem za srčno izbranko v Parizu. Naš vratar in teniška igralka sta se v trenutku znašla v središču pozornosti, Olga pa je takrat za srbski Kurir skopo potrdila le, da je svojo bazo preselila v Madrid, kjer živi tudi Jan. »Veliko mi pomeni, da je tukaj in me bodri,« je bila Olga v Parizu redkobesedna o svojem izbrancu.