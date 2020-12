Potrč v sproščenem tonu: Tako se družijo na Švedskem

Eden najbolj razvpitih Slovencevje pred nekaj tedni z družino odšel na sever. Znan je kot strastni nasprotnik vladnih ukrepov proti širjenju epidemije koronavirusa, zato se zin njunima otrokoma podal v tujino. Otroka sta tam začela obiskovati pouk in vse kaže, da bodo tam ostali še nekaj časa. V tokratni objavi je nekoliko umiril žogico in povedal, kako se je prepustil spoznavanju švedske kulture in ljudi, ki so ga zelo presenetili.»V deželi daleč proč. Za katero so me večinoma prepričevali, da jo sestavljajo precej hladni in zadržani ljudje, ki se ne marajo družiti preveč. Pa to ne drži.je eden izmed tistih ljudi tukaj, s katerimi smo se spoznali po naključju. En small talk v kavarni, beseda je dala besedo in preden sem se prav zavedel, sva se zaklepetala slabi dve uri. Zdaleč ni edini. Novih poznanstev se je nabralo in za to sem zelo hvaležen,« je razkril Marko in dodal še nekaj fotografij iz restavracije v kateri sta se družila s prijateljem.Z Lili sicer redno objavljata utrinke iz novega doma, kjer sta navdušena nad sproščenostjo in božičnim vzdušjem. Očitno se družinica še nekaj časa nima namena vrniti v domovino.