Potrč ostro nad odločevalce na Tour de France: takšno je njegovo sporočilo (VIDEO)

Kolesarska dirka po Franciji je v polnem teku in Slovenci so eni izmed favoritov, ko pride do kolesarjenja, zato ni čudno da velik del Slovenije diha s fanti, ki se borijo za najboljše rezultate. Eden izmed navijačev je tudi voditelj in športnik Marko Potrč, ki z veseljem spremlja dogajanje v zvezi z najbolj prestižno dirko. Se je pa ob letošnji dirki večkrat vprašal, v čem je smisel mask, ki jih morajo pred in po dirki nadeti kolesarji. Svoje misli je strnil v videu.

»Sem navdušenec, oboževalec in ljubitelj kolesarstva. Izredno cenim in spoštujem kolesarje, ker vsaj približno vem, kako zelo garajo. Ko jih vidim, da morajo še zmeraj nositi te “preveze” čez obraz v vseh mogočih pogojih, me je groza. Zakaj? Ker gre več kot očitno za pro-pa-gando.«

Sicer pa smo v Sloveniji v sredo v statistiko vpisali 1.737 potrjenih primerov, 14-dnevno povprečje se dviguje, tako da se že bližamo povprečju Evropske unije. Obdobje pandemije je podaljšano.