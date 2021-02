Potrč odgovoril Oriani Girotto in preostalim 'hojsom'

Oriana. FOTO: Mediaspeed

Medinje napeto. Ta je v enem izmed komentarjev zapisala, da je strahopeten in da je zbežal iz Slovenije. »Ja, to upa povedati od tam. Sem si pa ne upa. Naj sem pride protestirat. Je bil pa najbolj strahopeten in zbežal. Tako bi pa vsakdo znal, ne?«Goreč kritik trenutne situacije v državi Potrč, ki se je pred časom z družino preselil na Švedsko, je zapisal, da je napočil dan, ko lahko z odgovorom njej odgovori tudi vsem 'hojsom', ki imajo na las podoben izbor besed. »Že nekaj časa živimo v svetu, ko se ne odgovarja z argumenti. Predvsem pa na kulturnem nivoju. Ne. Če ne govoriš kot odločevalci, te diskreditirajo na tisoč in en način. Tak način komunikacije narekujejo celo 'izbrani' strokovnjaki, ministri ter drugi tudi vidni členi in člani politike. Zato se verjetno ne gre čuditi, ko temu vzoru sledijo tudi drugi. Na nivoju gostilniške debate. Bolj ko je pritlehno, primitivno, žaljivo, glasneje ploskajo predvsem fanatični sledilci neke politične opcije kot tudi seveda oportunisti.«Zapisal je, da večinoma na komentarje ne odgovarja, saj je vmes precej primitivnih, politično motiviranih, nizkotnih in zlonamernih. Zapisal ji je, naj sama presodi, kam sodi njen komentar in dodal: »Ker si ravno ti, bom pa ta tvoj primitivni komentar izkoristil, da z odgovorom tebi hkrati tudi odgovorim vsem, ki gredo v tej smeri.«Celotno besedilo lahko preberete spodaj (nelektorirano).1. Tebi, gospodu Hojsu in mnogim SDS privržencem lahko odgovorim, da je Slovenija moj dom, moja dežela in nihče od vas si je ne more lastit. Tega vam ne dovolim. To je od nas vseh! Pika. Komaj čakam, da spim spet v svoji postelji, na zemlji, ki sem jo podedoval od prednikov. Še enkrat; to je moj dom! Zato je interpretacija, da bi “bežal”, absurdna. Nedopustna. A morda česa ne vem? A mi morda v Sloveniji grozi kaj, pred čemer bi naj “bežal”? Ali ste morda ti in tebi podobni zgolj jezni, ker se tudi mene in mojih otrok ni zaprlo kot živali? Kot mnogo sodržavljanov. Če te to jezi, da smo v teh mesecih slovenskega zapora, živeli svobodno v drugi deželi in s tem nikomur tukaj nismo predstavljali “smrtne grožnje”, ker je tako živelo tudi na milijone drugih ljudi tukaj, je morda bolj na mestu, da se vprašaš, kakšni ljudje vodijo našo državo. Predvsem pa, kako funkcioniraš sama, glede na to, da tebe skrbi/jezi/vznemirja, kje je nekdo drug, ki s teboj sicer nima niti najmanjše povezave. Saj smo vsaj uradno še svobodni, mar ne? Ali kršim kak zakon s tem pa ne vem?2. Prvi razlog, da smo šli sem je bil moj projekt tukaj, ki pa traja dlje časa. Počasi ga zaključujem, mimogrede. Je pa to bila kar sreča, da sem imel ta projekt prav v tem času. Priznam. Prav zaradi tega sem tako rečeno imel možnost prodreti na nov trg prav v času, ko so me doma “odrezali”. TV je samo ena od stvari, ki sem jih izgubil “čez noč”. Pa so mi to napovedovali, če si bom drznil odpreti usta! A mi vest ni dovolila, da sem tiho. In moja trenutna situacija ne sme in ne more imeti prednosti pred prihodnostjo mojih otrok! Če bi le več ljudi tako funkcioniralo... A kljub temu, od zraka moji otroci ne morejo živet. Veš, mesečni prihodek je zelo pomemben za eksistenco moje družine. Zato smo še tukaj. Ker ti naši “voditelji” so me namreč precej uspešno odrezali od marsikatere poslovne vezi, ki je bila plod dolgoletnega dela. Da, tudi garanja. Tako rečeno so mi čez noč vzeli marsikaj, za kar sem garal preteklih 20 let! Sem jamral? Ne. Znašel sem se. A to tebe seveda ne skrbi, da živimo v državi, kjer je to leta 2021 mogoče. Ne, tebe, Hojse in podobne najbolj moti to, da nismo ostali ujeti v tej slovenski grozljivki, ki so jo narodu skuhali odločevalci. Ker “kdo pa smo mi, da se bomo kar malo izognili zaporu, ki so nam ga namenili gospodarji?!”. Veš, meni ni enostavno zapustit doma niti takrat, ko vem, da se bom vrnil po opravljenem delu. Kaj šele, ko vem, da si grem v tujino iskat pošteno možnost preživetja za svojo družino, ker te je politika doma obsodila na izgubo velikega dela prihodkov, ker si si drznil odpret usta in povedati na glas, kaj misliš. Ampak tisti, ki nimamo stricev iz ozadja, ki se nismo prodali politiki v vseh teh letih, nimamo rezerv. Nimamo skritih milijonov. Je pa res, da prav zato naše preživetje temelji na tem, kaj znamo in koliko smo pripravljeni delati. Koliko smo sposobni. In za nas, ki smo navajeni delati, se truditi in stisnit zobe, ko je to potrebno, ker vemo, da sicer ne bo kruha na mizi kot je pri priskledniških lakajih politike, to ni nič novega. Le od začetka gremo na drugem trgu.Ni enostavno, a prav zato sem upravičeno ponosen, da sem uspel ustvariti kar nekaj odličnih poslovnih vezi tukaj, narediti že 3 projekte v zelo kratkem času in zgraditi osnovo za neodvisnost od Slovenskega trga. Ker doma očitno nad nami sedijo gospodarji, ki lahko z enim navzdol obrnjenim prstom ogrozijo eksistenco nekoga, ki jim ni po godu. Zaenkrat sem zelo dobro uspel tukaj ustvariti dovolj priložnosti, da sem zagotovil lepe dni za moja otroka. In na to sem ponosen! Ker jaz za prihodek pošteno delam. Nisem se prodal. Ne eni in ne drugi strani. Pa sem vseeno preskrbel svojo družino! Nekaj, kar se je politika odločila ogroziti. To, da smo tukaj svobodni, je pa samo dodaten plus. Plus, ki ga želim predati tudi Slovencem. Ker bo morda, ampak res samo morda komu odprl oči. Da ne bodo iz medijev samo odzvanjale besede izbrancev, ki na pamet govorijo, zakaj ti Švedi lahko, Slovenci pa ne. Ker so drugačni in to in ono...Zato bi ti rad na srce položil, da se trudi biti dobra oseba. Želi drugemu dobro. Tudi, če nisi enakega mnenja kot ta oseba. Ne poznaš resnične zgodbe drugih ljudi. Ne poznaš izzivov pred katere so postavljeni. Predvsem pa ne postavljaj se nad druge, ker to samo priča o tem, kako nizko si sama.