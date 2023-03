Pred dnevi sta celjsko osrednjo knjižnico obiskala Natalie Kauther ter njen mož Adrian Pollmann, oba izmenično opravljata funkcijo veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji. Njen mož sicer skrbi tudi za njune tri osnovnošolske otroke. Kot zakonski par se torej na omenjeni funkciji izmenjujeta, a se je tak način dela, kot sta povedala, izkazal za odličnega.

V kavarni pri Mišku Knjižku, ki je del Osrednje knjižnice Celje, so pripravili dogodek, ki so ga poimenovali Potica z veleposlanikoma. S simpatičnim zakonskim parom se je o njunem delu in življenju nasploh pogovarjal in dogodek moderiral vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave Mestne občine Celje Gregor Deleja, ki je bil še do decembra lani ravnatelj Gimnazije Celje – Center. V pogovoru, ki je bil zelo sproščen, se je Deleja z veleposlanico in njenim možem dotaknil tudi nekaterih bolj osebnih tem, seveda pa je beseda nanesla tudi na Slovenijo nasploh in knežje mesto.