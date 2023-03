Potem ko je počilo med Tino in Blažem, ji je svetovala tole

V šovu Poroka na prvi pogled so se Meri, Tina in Vlasta pogovorile o Tininem odnosu z Blažem, ki ni dober.

Meri je zanimalo, kakšen je njen odnos z Blažem, Tina pa je odvrnila, da ni ničemur podoben. »Sicer sem sprejela opravičilo, ampak besede so bile izrečene in teh ne more vzeti nazaj,« je dejala Tina.



»Nimam želje po tem, niti ne vem, ali si želim, da ostaneva prijatelja,« je razkrila Tina, priznala pa tudi, da ji je zelo nelagodno, ker sili vanjo.

»Sem človek, ki se rad umakne in prespi ter premisli stvari. Tukaj pa sem prisiljena biti z njim,« je potožila.

Meri pa je njun odnos pokomentirala takole: »Zdi se mi, da bi morala Blažu vseeno dati še eno priložnost in skozi njegova dejanja videti, kaj bo. To sem ji tudi svetovala, zdaj pa je na njej, da se odloči, kaj bo naredila.«

Vlasta pa je dodala, da naj si Tina Blaževih besed ne jemlje preveč k srcu. »Mislim, da tudi njemu ni vseeno, ker se je opravičil,« je pripomnila.

Je pa Vlasta skupaj z Meri Tini še položila na srce, da ne sme oditi domov, saj ne vesta, kako se bosta znašli brez nje.