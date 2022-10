Postavili so rekord Exatlona in to ne samo slovenskega

Tudi začetek šestega tedna je bil za rdečo ekipo slovenskega Exatlona zmagovalen, kar pomeni, da so se tekmovalci in tekmovalke znova veselili bivanja v vili, od koder se pravzaprav niso izselili že vse od začetka. Ker je ekipa Triglav premagala Jadran in šestič slavila na tekmi za vilo, so se udeleženci iz Slovenije s svojim rekordom zapisali v zgodovino te največje športne preizkušnje na malih televizijskih zaslonih. Šest zaporednih tednov, preživetih v vili, ni kar tako, in prav res ne gre zgolj za rekord v slovenskem Exatlonu, temveč med vsemi Exatlon ekipami na svetu doslej. Oboževalci modre ekipe kljub temu upajo, da jim bo uspel veliki preobrat in bodo nekega dne končno okusili udobje, ki ga ponuja razkošno domovanje.