Poštar Luka v službi doživel šok: Niti podpisati se ni mogel pa je dobil vozniško? (FOTO)

Vesno nasmejani Luka Bračun, ki ga je Slovenija spoznala, ko je skupaj z ženo Marušo komentiral dogajanje v šovu Sanjski moški, je na Instagramu opisal nenavadno prigodo, ki jo je doživel v službi. Luka namreč opravlja delo poštarja, tokrat pa je moral starejšemu moškemu dostaviti vozniško dovoljenje.

Luko je presenetilo dejstvo, da je starejši moški do vhodnih vrat prišel s hojico, ko ga je prosil za podpis pošiljke, je videl, da to ne bo preveč enostavna naloga, saj so se moškemu izredno tresle roke. Gospod ga je prosil celo, da ga v njegovem imenu podpiše kar Luka, a mu je odgovoril, da tega žal ne sme storiti. »Niti podpisati se ni mogel pa je dobil vozniško?« se je čudil Luka in dodal, da se potemtakem ne čudi, da prihaja do dogodkov, kot je vožnja v napačno smer: »Saj niti volana ne more držati.«