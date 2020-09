Postal je zobozdravnik!

Gregorja smo lahko videli na skoraj vseh slovenskih glasbenih festivalih. FOTO: MEDIASPEED.net

Življenjske zmage!

Mladi glasbenik, ki je v minulih letih prejel že številne nagrade in zasedel najvišja mesta na državnih in mednarodnih pevskih tekmovanjih, med drugim Prešernovo nagrado za umetniške dosežke v akademskem letu 2018/2019, ki jo je podelila akademija za glasbo, je te dni lovorikam dodal še eno. Gregor je namreč diplomiral iz dentalne medicine.Ta nadarjeni glasbenik je pred dvema letoma iz petja diplomiral na akademiji za glasbo, odločil pa se tudi za študij na medicinski fakulteti. »Življenjske zmage,« je na kratko komentiral svojo diplomo, ob velikem uspehu pa so mu čestitali številni glasbeni kolegi, med njimiin. Sicer pa se Gregor, ki smo ga pred dvema letoma spremljali tako na Emi kot na Popevki, ne ukvarja le z zabavno glasbo, njegova prva ljubezen je bila klasična glasba, zato ne preseneča, da je član ljubljanske opere.Javnosti se je kot pevec klasične glasbe predstavil v letih 2016 in 2017, in sicer v nosilni vlogi v otroški operi Brundibar, ki je bila uprizorjena v Cankarjevem domu v Ljubljani. Maja 2017 je v isti dvorani sodeloval kot solist v vlogi Quinta v operi Obrat vijaka skladateljapod okriljem akademije za glasbo v Ljubljani. Leta 2018 se je predstavil v glavni vlogi v opereti Hmeljska princesa v Žalcu, maja lani pa je debitiral v SNG Opera in balet Ljubljana z vlogo Normana v operi Lucia di Lammermoor. .