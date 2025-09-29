Posnetki, ki vas bodo raznežili: Poglejte, kako raste Dončićeva Gabriela (FOTO)

Anamaria Goltes, zaročenka košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, na družbenem omrežju Instagram večkrat objavi kakšne utrinke njenega družinskega življenja. Na slikah, ki jih objavi, lahko večkrat vidimo tudi njuno hčer Gabrielo, ki že teka naokoli in raziskuje svet. Anamaria je danes na omenjenem družbenem omrežju objavila serijo družinskih slik z letošnjega poletja.

Kot je videti na slikah, mali Gabrieli letos poleti ni bilo dolgčas. Vozila se je z ladjo ter mini skirojem, uživala na plaži ... Avgusta je lahko gledala tudi svojega očeta, ki je na evropskem prvenstvu v košarki kazal odlične igre. Slovenska reprezentanca je prvenstvo končala v četrtfinalu, po tem, ko jo je v napeti tekmi premagala nemška izbrana vrsta.

Kje točno so bili na morju, Anamaria v novi objavi ni zapisala, a znano je, da Dončić hodi dopustovat na Krk, tako da je povsem mogoče, da so številni posnetki iz nove objave nastali prav tam.