Posnetek Tine Gaber v javnosti: je vedela, da se vidi, kaj počne Robert Golob? (FOTO)

Družabna omrežja so te dni preplavili številni posnetki in fotografije dogajanja izza štirih sten. Mislimo seveda na božične večerje in zajtrke, ki so jih mnogi z veseljem delili s prijatelji in širšo množico.

Med temi, ki so razgalili delček svoje intime, je tudi Tina Gaber, partnerica predsednika vlade Roberta Goloba. Ob navduševanju nad legendarno pesmijo Pop Designov Na božično noč je s kamero pokazala dogajanje okoli nje.

V enem od trenutkov je s kotičkom kamere posnela, kako njen partner Robert Golob pod bujno okrašenim božičnim drevesom, pod vejami katerega se skriva precej lepo zavitih daril, ureja še zadnje malenkosti.

Ali sta božič golobčka preživela sama ali v družbi drugih, ni znano.