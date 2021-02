Slovenija žaluje: Poslovil se je priljubljeni Francelj

Gotovo ste že slišali, najslavnejšega noja v Sloveniji in hišnega ljubljenčka na kmetiji Cetin. S svojimi izleti po Sloveniji je vedno vzbujal veliko pozornosti in postal prava medijska zvezda.A s kmetije pa so sporočili žalostno vest, da je Franci poginil. »Hvala ti za vse srečne urice in dogodivščine preživete s tabo. Srečno na tvoji poti kjerkoli že si,« je na facebooku zapisal (nelektorirano) njegov lastnik, ki ga je odpeljal na številne pustolovščine. Pod njegovo objavo se je usul kup žalostnih odzivov in izrazov sožalja, kar priča o tem, kako priljubljen je bil ta afriški noj.