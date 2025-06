Poslovil se je pevec kultne slovenske skupine

Slovenska rock scena je danes izgubila enega svojih najprepoznavnejših glasov. V 66. letu starosti je umrl pevec Boris Krmac, dolgoletni član in nekdanji frontman legendarne heavy metal skupine Pomaranča. Novico o njegovi smrti je s čustvenim sporočilom sporočila prav skupina na svoji uradni Facebook strani.

»Z veliko žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil naš brat, prijatelj in izjemen človek Boris Krmac. Družini in vsem bližnjim izražamo iskreno sožalje. Boris, upamo, da zgoraj zdaj grmiš skupaj z Bobatom in Maretom, kot v tistih starih dobrih časih,« je zapisala skupina Pomaranča.

Krmac je bil nazadnje na odru lani, ko se je skupaj z nekdanjim pevcem Zlatkom Magdaleničem in kitaristom Mijem Popovičem pridružil obeležitvi 45-letnice skupine Pomaranča v ljubljanskem Kinu Šiška. To je bil njegov poslednji javni nastop, posvečen tudi spominu na pokojna člana skupine Marka Heraka in Franca Teropšiča, ki sta se poslovila leto prej, piše Obalaplus.

Kralji slovenskega heavy metala

Pomaranča, ki jo danes mnogi uvrščajo med pionirje slovenskega heavy metala, je bila ustanovljena leta 1979. Skupina je v svoji karieri doživela več vzponov in premorov, eden ključnih trenutkov ponovne oživitve pa je bil prihod Borisa Krmaca iz Kopra, ki je s svojo energijo in vokalom vnesel svež veter v zasedbo. Z njim je Pomaranča izdala svoj četrti album »Takoj se dava dol«, ki je s provokativnim naslovom in udarnimi riffi pustil globok pečat v slovenski rockerski zavesti.