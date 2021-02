Poslanka Tomićeva se je zelo razjezila. Ima za burek ali ne?

Poslanka Levice, sicer igralka od leta 2014 pa tudi poslanka v državnem zboru se je na družbenem omrežju kar precej razjezila ter spregovorila o svojem finančnem stanju.Zapisala je, da vse, kar ima, je prislužila s svojim delom, za katerega se je izšolala. Pri tem je bila tudi nagrajevana in spoštovana. Kot smo že pisali je Tomićeva lastnica kar nekaj nepremičnin , ki jih je ob nastopu mandata tudi prijavila Komisiji za preprečevanja korupcije. Danes pojasnjuje svoje premoženje takole: »Staro hišo v Metliki sva z možem kupila leta 1996, za kar imam številne dokaze, kupoprodajno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek. Stanovanje v Ljubljani pa sem po ločitvi kupila leta 2002, se zakreditirala, tako, kot vsi pošteni ljudje in obroke redno odplačevala.«Dodala je, da nekateri pišejo, da je najbogatejša poslanka Levice, drugi, da nimam za burek. »Odločite se, kaj vam bolj ustreza???,« je zapisala na družbenem omrežju, ni pa pojasnila, kaj drži.Poleg tega zahteva dokaze o tem, kar se govori, da ima stanovanje na Krku. In sprašuje: »Prosim, kje pa?«Dodajmo še, da je imela januarja 2019 preko 4000 evrov plače , kandidirala pa je tudi za evropsko poslanko, kjer bi se njen znesek podvojil. A ni uspela.