Ste opazili kaj zanimivega? Pišite nam, dodajte tudi fotografije.

Poslanka vladajoče stranke SDSse očitno mudi na počitnicah. Vsaj tako pričajo njene fotografije, ki jih objavlja na instagramu. Kot kaže, je za oddih in raziskovanje izbrala Madžarsko.Prekrasne podobe Budimpešte in modni slog Irglove so prava paša za oči.Tudi mnogi drugi poslanci te dni objavljajo dopustniške fotografije, saj so odvezani obveznosti v državnem zboru. Njihove parlamentarne počitnice trajajo od sredine julija do konca avgusta