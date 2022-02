Poslanka SDS odvrgla oblačila, sledilci niso mogli verjeti lastnim očem (FOTO)

Vse bolj je popularno plavanje v hladni vodi. Tega si je privoščila tudi poslanka SDS Mojca Škrinjar, ki je na lastni koži lahko občutila, da ni enostavno biti zimski plavalec. Kot je zapisala na twitterju, v morju, ki ima trenutno 12 stopinj Celzija, prav toliko kot ozračje, ni bila prav dolgo. »Drugo leto ob tem času pa bom že dlje,« je napovedala svoj novi podvig.

Njeni sledilci so bili nad njenim podvigom osupli. In so se vrstili komentarji: »Ne, mrzlo, to tudi zame, ki mi je vedno vroče«, »Si pa korajžna, Mojca, mene je že zmrazilo, ko sem videla koliko stopinj ima morje. Bravo«, »Zagotovo sibirska kri, ali vsaj dodana slovenski«, »Mene zebe namesto vas. Jaz že dve leti nisem stopil v vodo, pa živim na morju«, »Bravo! Cel december sem plavala! Na mrzlo vodo se telo navadi, mi pa tako plavanje štejemo za svoje male zmage«, »Kapo dol za pogum«, »Nevarno, da ti nohti popokajo. In pravijo, da imajo ženske vedno mrzle noge.«