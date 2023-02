Poslanka SDS bo mlada babica, komaj je proslavila abrahama (FOTO)

Poslanka SDS Alenka Jeraj je danes vstopila v abrahama. A rojstni dan ni edini razlog za veselje, saj je pred dnevi sporočila, da bo njen sin Matic postal očka. Jerajeva bo tako postala babica že pri 50-ih letih, Matic Jeraj in njegova izbranka Lana Cvetko, pa bosta prvič zibala pri rosnih 25-letih.

»Pred sedmimi leti takole (sta Matic in Lana skupaj odplesala na maturantskem plesu v Lendavi, op.a.), danes pa v veselem pričakovanju,« je naznanila Jerajeva.

Lana Cvetko je tako kot njena tašča politično aktivna. Lani je postala predsednica medobčinskega odbora Slovenske demokratske mladine (SDM) Prekmurja, na jesenskih lokalnih volitvah pa je kandidirala na listi SDS.

Poslanka SDS, ki je januarja 2021 ustvarila anonimni twitter profil pod imenom »Kopriva60918021«, s katerim je pogosto poobjavljala provladne vsebine in kritizirala nasprotnike, je svoj dan preživela v državnem zboru. Njen poslanski kolega Dejan Kaloh je na twitterju objavil: »Današnja rojstnodnevna slavljenka Alenka Jeraj je rekla, da je hotela ob sebi imeti 2x 25-letnika. Še Andrej Hoivik. Draga poslanska kolegica Alenka vse najlepše in najboljše,« je zapisal Kaloh, ki je objavil še skupno fotografijo in poln krožnik hrane v menzi državnega zbora.