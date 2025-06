Poslanka SD na rojstnem dnevu Karla III., med gosti tudi Andrej Šter s soprogo (FOTO)

Britansko veleposlaništvo v Ljubljani je v četrtek zvečer tradicionalno proslavilo rojstni dan Njegovega veličanstva kralja Karla III. s prepoznavno vrtno zabavo, ki vsako leto predstavlja vrhunec diplomatskega koledarja.

Med več kot 300 gosti smo opazili številne znane obraze iz sveta politike, kulture, diplomacije in kulinarike, ki so s svojo prisotnostjo obogatili praznično vzdušje.

Na slavnostnem sprejemu, ki ga je gostila veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, Victoria Harrison, so v ospredju zasijali tudi nekateri ugledni slovenski gostje.

Med obiskovalci smo opazili poslanko SD Meiro Hot, ministra za obrambo Boruta Sajovica, upokojenega priljubljenega državnega uradnika iz vrst MZZ Andreja Štera, ki se je dogodka udeležil v spremstvu soproge, znana založnika in kulinarična ustvarjalca Luko Novaka in Valentino Smej Novak.

Tradicionalnega dogodka so se udeležili tudi Simon Savšek, vodja pisarne Skupine Evropske investicijske banke v Sloveniji, Barbara Uranjek, direktorica Britansko-slovenska gospodarska zbornica; Alja Brglez, šefinja kabineta bivšega predsednika RS, Špela Vovk vodja sektorja za promocijo Slovenije in dolgoletna svetovalka Boruta Pahorja za odnose z javnostmi, Edita Kuhelj Krajnović direktorica Mediade, Žiga Sternad, odvetnik z Odvetniške pisarne Senica & partnerji ...

Veleposlanica Harrison: praznovanje z vrednotami povezovanja

Sprejem je že tradicionalno potekal na vrtu rezidence vila Kredarica, kjer je veleposlanica Victoria Harrison, ki je slabovidna in jo spremlja pes vodnik Otto, zbrane goste nagovorila s toplimi besedami:

»V veliko čast in veselje mi je bilo gostiti praznovanje rojstnega dne Njegovega veličanstva kralja Karla III.. Kralj se je skozi vse življenje zavzemal za varstvo okolja, ustvarjanje priložnosti za mlade, medverski dialog in vključevanje – vrednote, ki so pomembne tudi tukaj v Sloveniji.«

Minister borut Sajovic. FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

Veleposlanica je v govoru poudarila pomen partnerstva in prijateljstva med Združenim kraljestvom in Slovenijo, ki se odraža v sodelovanju v Natu, v Varnostnem svetu ZN in predvsem v toplih stikih med ljudmi. Ob koncu svojega prvega leta službovanja v Sloveniji je izrazila hvaležnost za gostoljubnost, ki jo je prejela:

»Zahvaljujem se vsem, ki sem jih letos srečala v Sloveniji – od predsednice republike naprej – za velikodušnost, odprtost in vključenost, ki ste jo izkazali meni in mojemu psu vodniku Ottu.«

Špela Vovk, Alja Brglez FOTO: Mediaspeed

Britanska kultura v okusu in zvoku

Sprejem je bil tudi priložnost za promocijo britanske kulture. Gostom so postregli s kulinaričnimi dobrotami iz vseh štirih narodov Združenega kraljestva – Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske – ob tem pa je bila na voljo tudi osvežilna brezalkoholna mojstrovina hišnega bara, poimenovana »Kredarica Fizz«, kot poklon rezidenci.

Mart D. Buh, vodja poslovnega razvoja, Britansko-slovenska gospodarska zbornica. FOTO: Mediaspeed

Za glasbeni utrip so poskrbeli študentje Akademije za glasbo, ki so izvajali izbrane britanske melodije, medtem ko so člani Slovenskega vojaškega orkestra ob odprtju zaigrali državni himni Združenega kraljestva in Slovenije.